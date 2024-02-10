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Elindeki tüfek ateş alınca kazara kendini vurdu

Çorum’da bir kişi elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.02.2024 22:56
  • Giriş: 10.02.2024 22:56
  • Güncelleme: 10.02.2024 22:56
Kaynak: İHA
Elindeki tüfek ateş alınca kazara kendini vurdu


Olay, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 5. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B., sokak üzerindeki ikametinde elindeki tüfeğin ateş alması sonucu kazara kendini vurarak yaralandı. Yakınları tarafından Göğüs Hastalıkları Hastanesi getirilen A.B. buradaki tedavisinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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