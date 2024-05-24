Elini yıkarken sulama kanalı düşen genç kayboldu

Adana’da sulama kanalında elini yıkarken suya düşen 17 yaşındaki genç akıntıda kayboldu.



Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Alper B. (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren Burak Alper sulama kanalının içerisine düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper’in suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi.

Bu sırada vatandaşlar kurtarmak isterken Burak Alper akıntıya kapılıp kısa sürede suyun içerisinde kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.

Günün aydınlandığı saatten itibaren suda kaybolan gencin arama çalışmalarının tekrar başlayacağı öğrenildi.