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Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

Ajans Haberleri
  • 30.01.2025 16:32
  • Giriş: 30.01.2025 16:32
  • Güncelleme: 30.01.2025 16:32
Kaynak: AA
Eljif Elmas, Leipzig'den Torino'ya kiralandı

İSTANBUL (AA) - Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı orta saha futbolcusu Eljif Elmas'ın bonservisini İtalyan ekibi Torino'ya kiraladı.

Torino'dan yapılan açıklamada 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, İtalyan ekibinde 11 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

İtalyan ekibinin sezon sonuna kadar bonservisini kiraladığı 25 yaşındaki Elmas, 2017-19 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giydi.

Eljif Elmas, bu sezon Leipzig formasıyla 6 maçta oynadı, 1 asist yaptı.

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