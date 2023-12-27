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Eljif Elmas, resmen RB Leipzig’de

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İtalyan takımı Napoli’den Eljif Elmas’ı resmen kadrosuna kattı.

Ajans Haberleri
  • 27.12.2023 23:56
  • Giriş: 27.12.2023 23:56
  • Güncelleme: 27.12.2023 23:56
Kaynak: İHA
Eljif Elmas, resmen RB Leipzig’de

Leipzig, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Kuzey Makedonyalı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Eljif Elmas ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu için Alman kulübünün Napoli’ye 25 milyon Euro bonservis ödeyeceği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, bu transferden yüzde 25 pay pay alacak. 
Eljif Elmas bu sezon Napoli formasıyla ligde 11 maça çıkarken, 2 kez de fileleri havalandırdı.

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