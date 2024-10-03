"Ellemeyin lan ölsün" dedi: 'Kasten öldürme'den yargılanıyor

Ankara'da Kamuran Özdemir (42) ve Mustafa Ağırbaş'ın (36) telefon bayii işleten Samet Bostancı tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü olayda, şüphelinin ağabeyi Murat Bostancı hakkında, iki maktulün olay yerinde yaralıyken hemşire E.C. ile çevredekilerin müdahale etmesini engellediği gerekçesiyle dava açıldı.

'İhmali suretle kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası talep edilen Murat Bostancı'nın, hemşireyi itekleyip, "Ellemeyin lan, bırak ölsün" dediği iddianamede yer aldı.

Çankaya ilçesi Osman Temiz Mahallesi'nde 13 Haziran günü Kamuran Özdemir ve Mustafa Ağırbaş, aralarında husumet olduğu iddia edilen telefon bayisi işleten Samet Bostancı’nın iş yerine gitti. Samet Bostancı, kendisinden haraç istediklerini ileri sürdüğü Özdemir ve Ağırbaş'a ateş ederek kaçtı. Ağırbaş ve Özdemir, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.

Olayın ardından yakalanan Samet Bostancı, tutuklandı. Ağabeyi Murat Bostancı da olaydan 13 gün sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HEMŞİREYİ İTEREK UZAKLAŞTIRDI

Dosyası ayrılan Murat Bostancı hakkında, olay yerinden geçen hemşire E.C. ve çevredeki diğer vatandaşların, yaralı halde yerde yatarken Ağırbaş ve Özdemir'e müdahale etmesini engellediği gerekçesiyle iddianame düzenlenerek dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Murat Bostancı hakkında 'İhmali suretle kasten öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede Murat Bostancı'nın, olay yerinde Mustafa Ağırbaş'a yardım etmeye çalışan hemşire E.C.'yi itekleyerek uzaklaştırdığı belirtildi. Bostancı’nın, çevredekilere de "Ellemeyin lan, bırak ölsün" diyerek tehdit ve hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi. Murat Bostancı’nın sert tavırları, tehditkar cümleleri sonrasında vatandaşların o sırada kamera görüntülerinde de yaşadığı belirlenen Mustafa Ağırbaş'a yardım etmeye çekinmiş olabileceklerinin değerlendirildiği belirtildi.

"KORKTUĞUM İÇİN YARDIM EDEMEDİM"

İddianamede ifadesine yer verilen hemşire E.C., saldırı sonrası ilk yardım müdahalesi yapmaya çalıştığını, ancak Murat Bostancı’nın buna engel olduğunu belirterek, "Olay sırasında Mustafa Ağırbaş kanlar içinde yerde yatıyordu. Hemen yanına koştum ve nabzını kontrol etmek istedim. O esnada Kamuran Özdemir’in de yerde yattığını gördüm; ama Murat Bostancı’nın tavrı nedeniyle korktuğum için ona da yardım edemedim" dedi.