Ellerinde pankartlar, başardı o çocuklar

Metin YETİM

Bir gece yarısı kararnamesiyle Erdoğan tarafından kapısına kilit vurulan Bilgi Üniversitesi gençlerin ve emekçilerin kararlı mücadelesi sayesinde yeniden açılırken geriye “tarihi bir direniş” deneyimi bıraktı. Provokasyonlara, polis baskına ve engellemeler rağmen dayanışmayı büyüterek mücadeleyi sürdüren üniversite bileşenleri direnenlerin kazanacağını gösterdi.

22 Mayıs gece yarısı yayınlanan kararname ile kapatıldığı ilan edilen üniversitelerine sahip çıkan her kesimden gençlerin başarı getiren bu direnişini ne Erdoğan ne iktidar ne de başka kesimler bekliyordu.

Herkes için de büyük bir sürpriz oldu Bilgi’deki direniş. Zira bir kamu üniversitesi değildi, paralı-özel bir kurumdu.

Her kesimden, ülkenin her bölgesinden gençler bütün farklılarını bir kenara bırakarak kimseyi geride bırakmadan demokrasiye ve özgür üniversite fikrine sahip çıktı. Kısa ömürlerinin tamamını AKP iktidarı ve Erdoğan’ı uygulamaları altından geçiren gençler zulme ve baskının üzerine yürüdü.

BİR ESKİ BİLGİ’Lİ OLARAK

Bilgi Üniversitesi öğrencisi ve bir basın emekçisi olarak Bilgi Üniversitesi’nde Cuma’dan Pazartesi gününe kadar gerçekleşen direnişi parçası oldum. Bu yazıyı yazarken okulumun kapatılmasına engel olmanın verdiği gururu ve başarma hissini taşıyorum. 22 Mayıs sabahına Bilgi Üniversite’sinin Erdoğan’ın imzasıyla kapatıldığını öğrenerek kaygı ve umutsuzlukla uyandım. 19 Mart sürecini hatırlayarak kendime ‘‘Yine başlıyoruz’’ dediğimi hatırlıyorum. Okulun tanıtım ofisinde çalışırken bin bir emekle geçtiğim dersler, not ortalamam ya da tezim ne olacak diye bir an bile düşünme fırsatım olmadan yataktan kalkarak arkadaşlarıma ulaştım. Gazete’nin ofisine gidip durumu anlattım. Ardından hızlıca yola çıkarak Kampüs’e ulaştım. Haliç’in nemli havası ve güneş altında binlerce öğrencinin yüzlerinden kaygı ve çaresizlik okunuyordu. Bir gün öncesine kadar cafelerden yayılan kahve kokuları ve yurtdışı tatil planlarının konuşulduğu, Kağıthane’deki apolitik bir ada olan Santral Kampüs’ünde ağır bir hava vardı.

SİS BULUTLARINI DAĞITAN O DURUŞ

İstanbul’un dört bir yanından gelen binlerce öğrenci ve yıllarını eğitime, araştırmaya adamış akademisyenler kampüste belirsizlik içinde bekliyordu. Gözümde her koşulda ayakta kalabilirmiş gibi gelen güçlü hocalarım boyunlarını eğerek çaresizlikle etrafı izliyordu.

Boğaziçi’ndeki işine -barış imzacısı olduğu için- son verileli yıllar olmuş bir hocam ‘‘Bilmiyoruz, her şey belirsiz’’ derken görme engeli nedeniyle arkadaşını koluna girmiş bir öğrencinin ‘‘Finaller ne olacak’’ dediği duyuluyordu. O sırada bankların üzerine çıkmış megafonda bir ses yankılandı: “Dikkat dikkat öğrenci konuşuyor’’.

Etrafına toplanan binlerce öğrenciye haykıran ses ‘’Bu hukuksuz kararı tanımıyoruz, Bilgi bizimdir’’ diyordu. Alkış ve ıslık sesleriyle umutsuzluk ve kaygı yerini öfkeye bıraktı. Binler Kampüs içerisinde ‘‘AKP’den hesabı gençlik soracak’’ diye haykırarak İstanbul’un çeşitli üniversitelerinden dayanışmaya gelen arkadaşlarıyla birlikte Rektörlüğe yürümeye başladı. Yürüyüşümüz elbette Rektörlük Binası’naydı. Emekçiler ve öğrencilerden oluşan kalabalık binanın önünde forum düzeni alarak ‘‘Tek adam rejiminin keyfi uygulamalıyla üniversitemiz kapatılamaz’’ diyerek okulu işgal ettiklerini ilan etti.

ELLERİNDE PANKARTLAR, GELİYOR ÇOCUKLAR

Türkiye gençlik hareketi tarihine geçecek bu kararla kendimizden emin ‘‘Ellerinde pankartlar, geliyor bu çocuklar’’ eşliğinde halay çekiyorduk. Geceyi üniversite içerisindeki Etkinlik Çadırında geçirme kararını verdiğimizde İstanbul’un farklı noktalarından erzak ve yiyecek yardımları Kampüs’e taşınıyordu. Direnişin sonraki günü Tarihi Kapı önünde basın açıklaması yapılırken arkadaşlarımın gözlerinde uyku ve akıyordu. Geceyi çadırda geçirmiş özel güvenliğin ve polis müdahalesine karşı nöbet tutmuşlardı. Hepimiz adına megafonu eline alan arkadaşımız YÖK’e e iktidara 3 gün süre verdiğimizi ilan etti. Aksi takdirde üniversitenin yönetimi öğrencilere geçecekti. Çok süre geçmeden kampüsün kapısına asma kilit asıldığı haberi zihinlerimizde kırılma etkisi yarattı. Okulumuzun kapatılması gerçek anlamını o anda anlamıştık. Saatlerce süren müzakere ve direnişimiziz sonucunda kilit kalktı ve kampüs dışarıdan girişe açıldı.

HAVAYI ISITAN O ŞARKILAR

Gün boyunca beslediği kediyi arabasına götüren, masasındaki eşyaları kutular içinde taşıyan akademisyenler bizim için duygusal manzaralardı. Birbirimizi umutlandırarak destek oluyorduk. Müzik bölümü öğrencilerinin açtığı Manifest ve Ciguli şarkıları yüzleri gülümsetiyor karamsar havayı dağıtıyordu. Rektörün gün içerisinde öğrencilere verdiği söze rağmen ikinci günün gecesi kampüsün fiilen kapatıldığı ilan edildi. Dışarıdan hiçbir öğrenci ve akademisyenin girmeyeceğinin yanı sıra erzak ve su yardımlarının içeriye sokulmayacağı haber aldık. Gece yarısı kampüsün otoparkına konuşlanan düzinelerce gözaltı ve çevik kuvvet aracını gördüğümde endişemi ve korkumu arkadaşlarımdan sakladım.

Direnişin son gününde yorgun gözlerle içerideki işgali sürdüren öğrenciler polis zoruyla yerlerde sürüklenerek dışarı çıkarıldı. 3 kişinin gözaltına alındığı haberini aldığımda yoldaydım. Tarihi Kapı’nın önüne vardığımda tüm İstanbul’dan öğrenciler, veliler ve okulun emekçilerinden oluşan öfkeli kalabalığa biber gazı sıkılmıştı. Arkadaşımın gözleri kızarmış ve yaşlıydı. Güneş altında slogan atmaktan sesimiz kısılmıştı. İnatla ‘‘YÖK kalkacak polis gidecek üniversiteler bizimle özgürleşecek’’ diye haykırarak gecenin ilerleyen saatlerine kadar alanı terk etmedik. Yorgun ama kararlı bekleyişin ardından ‘‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam’’ sözünü vererek yarın aynı yerde buluşmak üzere dağıldık.

Pazartesi sabahı 4. günün şafağında Erdoğan’ın imzasıyla kapatılan üniversitem ve eski iş yerimin yine Erdoğan’ın imzasıyla açıldığını öğrendim. Çektiğim derin nefesi unutmayacağım. Anti-demokratik keyfi uygulamalara kayyumlar düzenine karşı kazandığımız zaferi unutmayacağım. Öfkelerini ve inatlarını zafere dönüştürenler neşelerini coşkularını Santral Kampüsü’nde birbirine sarılarak kutladı. Diğer üniversitelerden dayanışma için gelen arkadaşlarımıza sarıldık. Hepimizin gözleri gülüyordu. Bir kez daha öğrenmiş olduk. Zafer direnlerindir.