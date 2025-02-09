"Ellerine sopa geçirmişler saldırıyorlar; o sopa parçalanır ama irademiz parçalanmayacak"

Gözaltına alınan birgun.net Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ve Uğur Koç ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, serbest bırakılmalarının ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde açıklamalarda bulundu.

Serbest bırakılan Gültekin, Gökdemir ve Koç, adliye önünde sevinç içinde karşılandı. Adliyede sık sık ifade verdiklerini söyleyen Uğur Koç, gözaltına alınmalarını eleştirerek, "İktidar bir düşman hukuku işletiyor. Yenişafak'a hak olan bir röportaj Halk TV'ye hak olmuyor. Sabah'a hak olan bir haber bize olmuyor. Bu, gayet açık bir şekilde görünüyor. İstanbul'da iktidar farklı bir rejim yürütmeye çalışıyor fakat biz bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Doğru bildiklerimizi yazmaya, ayakta kalmaya devam edeceğiz" dedi.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR BİZİ YILDIRMAYA GÜÇLERİ YETMEYECEK..."

Serbest kalmalarının sevindirici olduğunu ancak içinde bulunulan durumun Türkiye, gazetecilik mesleği adına sevindirici olmadığını vurgulayan Berkant Gültekin de şunları söyledi:

"Bu bir dalga. Toplumu sindirme operasyonun bir parçası. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldırmaya güçleri yetmeyecek... Öyle bir hukuk işletiliyor ki bu ülkede hukuk eğitimi almış avukatlar bile ne olup bittiğini anlayamıyor... Yerimiz belli, mesleğimizi yapıyoruz, hiçbir yere kaçmıyoruz... Ellerine bir sopa geçirmişler, o sopayı kafamızda parçalamaya çalışıyorlar. O sopa parçalanır ama irademiz parçalanmayacak."

Yaşar Gökdemir de "Gazetecilik yapmaya, gerçekleri yazmaya devam edeceğiz" diye konuştu.