Elma üreticilerinin başı ‘kara leke’ ile dertte

Denizli’nin elmasıyla ünlü Çivril ilçesinde, Haziran ayında meydana gelen aşırı yağışların ortaya çıkarttığı nem sonucu elmalarda oluşan ‘Kara leke’ hastalığının üreticiyi mağdur ettiği belirtildi.



Denizli’nin ürettiği elmasıyla ünlü Çivril ilçesinde bu yıl elma üreticilerinin başı ‘Kara Leke’ hastalığıyla dertte. Haziran ayında meydana gelen aşırı yağışların ortaya çıkarttığı neme bağlı olarak bu yıl elmalarda ‘Kara Leke’ hastalığı yoğun olarak görülüyor.

Çivril’de her yıla göre farklılıklar olsa da ortalama 185 bin ile 225 bin ton arasında elma hasadının yapıldığına dikkat çeken Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, elma dikili 80 bin dekar alanda bu yıl hastalık olmayan temiz 100-125 bin ton civarında elma hasadının yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Kara Leke hastalığı nedeniyle temiz elma rekoltesinin yarı yarına azaldığını hatırlatan Başkan Özkul, “Çivril’de elma olmazsa olmazımızdır. Çivril’de her yıla göre iklim şartlarına göre yıllık ortalama 185 ile 225 bin ton elma üretimimiz var. Ne yazık ki bu sene Haziran ayının tamamı yağışlı geçmesiyle üretici açısından olumsuzluklar yaşadık. Haftada bir ilaçlama yaptığımız halde kara lekeden elmalarımızı kurtaramadık” dedi.



Önlemleri aldık hastalıktan kurtulamadık



Çivril’de ilçe tarım müdürlüğü verilerine bağlı kalarak erken uyarı sistemleriyle birlikte elma bahçelerinde sürekli ilaçlama yapıldığını ancak yağışlardan ötürü elma bahçelerinde nemin kaybolmaması nedeniyle kara leke hastalığından kurtulamadıklarını anlatan Özkul, “Bu yıl Çivril’de elma bahçelerinden 200 bin tonun üzerinde bir rekolte bekliyorduk ama hastalık nedeniyle temiz sağlam elma olarak bu sene 100-125 bin ton civarında bir üretim bekliyoruz. Elmalarımızda çok kara leke olanlar da konsantre meyve sularına bir şekilde pazarlanıyor. Tabi konsantre meyve suyuna biz elma üretmek istemiyoruz. Mecburiyetten bu yıl elmaların çoğu meyve suyu fabrikasına gidecek. İlçemizde ilk etapta 8 -10 liradan ağaçtan elma satılmıştı. Şuan gene temiz elma olursa 10-12 TL civarlarında ağaçtan üretici elmasını tüccarlara veriyor. Ancak ağaçtan toplanan her elma kasaya girmiyor. Meyve suyu olarak ayrılan elmalar 3 TL’den satılıyor. Biz bu fiyatın en az 5 TL olmasını istiyoruz. Bu yıl elmaların büyük bölümü meyve suyuna gidecek. Fiyat 5 TL olursa 2023 yılında üretici mağdur olmaz. Çünkü 20-25 sefer ilaçlama yapılmasına rağmen kara lekeyi bu sene üretici önleyemedi. İnşallah önümüzdeki günlerde Pazar beklentimiz daha da iyi olur diye bekliyoruz” dedi.



Elma hasadı ay sonunda başlıyor



Çivril’de elma hasadının eylül ayı sonlarına doğru başlayacağını anlatan Başkan Özkul, “Çivril’de 80 bin dekar alanda erkenci klasik ve bodur elma ağaçlarımız var. Bu ağaçlar 1 yaşından 30 yaşına kadar değişiyor. Gala cinsi elmada hasat küçükte olsa başlasa bile asıl elma hasadına Çivril’de eylül ayı sonlarına doğru başlayacağız. Ekim ayı sonuna kadar elma hasadının devam etmesini bekliyoruz. Kara Leke hastalığı nedeniyle elma üreticisi ağaçlarında aralama dediğimiz çalışmayı yapmadı. Hastalık nedeniyle nasılsa sofralık elma olmayacak, meyve suyuna gidecek elmada önemli değil diye düşündü. Meyve suyuna daha çok elma gönderip zararını çıkartmanın hesabını yaptı” dedi