Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kaza: 8 yaralı

Güncel
  • 22.08.2025 01:09
  • Giriş: 22.08.2025 01:09
  • Güncelleme: 22.08.2025 01:11
Kaynak: İHA
Ankara Elmadağ’da 4 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Ankara’nın Elmadağ ilçesinde Ankara-Kırıkkale yolu üzerinde Ankara istikametinde seyir halinde olan 4 araç kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

