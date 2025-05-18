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Elmadağ’da LPG’li otomobilde patlama... Araç alev alev yandı

Ajans Haberleri
  • 18.05.2025 10:15
  • Giriş: 18.05.2025 10:15
  • Güncelleme: 18.05.2025 10:15
Kaynak: İHA
Elmadağ’da LPG’li otomobilde patlama... Araç alev alev yandı

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde LPG’li bir otomobilde patlama sonrası yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre olay akşam saatlerinde Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. LPG’li olduğu öğrenilen otomobilde henüz bilinmeyen bir sebeple patlama yaşandı ve araç yanmaya başladı. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yanan araç vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi.

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