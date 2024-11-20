Elmalar çürürken sepet sizdeydi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde yenidoğan çetesi skandalı gerilimi yaşandı.

Komisyonun CHP, DEM Parti ve İYİ Partili milletvekilleri Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun komisyon üyelerini gülerek selamlamasına tepki gösterdi. Komisyon toplantısının açılışında CHP milletvekilleri, “İstifa” sloganı attı. AKP milletvekilleri muhalefeti, “Tiyatro yapmakla” suçladı.

Tartışmaları, komisyon salonunda kendisi için ayrılan yerden takip eden Bakan Memişoğlu’na muhalefet, “Utanma da istifa da yok” dedi. AKP’li üyeler muhalefetin eleştirilerini, “Nümayiş” olarak değerlendirdi. Tartışmaların büyümesinin ardından Komisyon Başkanı toplantıya ara verdi.

Aranın ardından Bakan Memişoğlu sunum yaptı. Bu sırada CHP’liler “İstifa” sloganları atarak salondan çıktı.

ÇÜRÜK AYIRMA OPERASYONU

Memişoğlu, yenidoğan çetesi davasına ilişkin “Bizim için operasyonun adı, ‘Çürük ayırma operasyonudur” dedi. Muhalefet milletvekilleri, “Bu birkaç kişinin yaptığı bir şey değil, topyekun bir sağlık sistemi sorunudur” diyerek tepki gösterdi. Memişoğlu, “Sağlık hizmetine en rahat erişebilen ülkelerden birisiyiz” iddiasında bulundu.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu şu sözlerle istifaya davet etti: “Siz ecdadımızın mirasına sahip çıkamadınız. Siz ecdadımızın mirasına ihanet ettiniz. Siz bebeklerimizi eli kanlı bir çete tarafından öldürülmesine engel olamadınız veya daha vahimi engel olmadınız. Özür dilemek, istifa etmek ancak erdemli ve vicdanlı insanların hareket tarzıdır. Siz bugün buraya hiçbir şey olmamış gibi bütçe sunumu yapmaya geldiniz, bütçenizi sundunuz. Siz halkın vicdanında kurulan mahkemede bugün mahkum edilmiş birisiniz. 'Çürük elma' diyorsunuz o elmalar çürürken siz o sepeti elinizde taşıyordunuz.”

CHP Milletvekili Murat Emir ise “Mayıs ayında henüz iki bebek ölümü var, üçüncü ölüm olduğu anda müdahale etmeniz gerekirdi. Ölümlerin olduğu hastanelerle ilgili neden bir şey yapmadınız? Bu hastanelere neden sıra gelmedi? Bu rapor, son 15 yılda işlenen suçların listesi. Burada sıralanan hastaneleri bile kapatmakta geciktiniz. Çünkü arkaları var. Burada açık bir görev ihmali var. Bürokratik bir destek olmadan bu suçun işlenmesi ihtimali yok” dedi.