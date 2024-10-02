Elmanın tadı kalmadı, çiftçi tarladan kaçıyor

Malatya’da elma hasadı başladı. Tarlada 7 ile 10 lira arasında değişen elmanın kilosu marketlerde 40 TL’ye kadar çıkarken, üretici soğuk hava deposu olmaması nedeniyle ürünü istedikleri fiyatta satamamalarına isyan etti. Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan elmada hasat dönemi başladı.

Yüzlerce dönüm alanda yetişen elmalar, tüccarlar vasıtasıyla dalından satın alınarak sebze-meyve haline götürülüyor. Meyve suyu fabrikalarının da alıcısı olduğu elmalar kilogram başına tarlada 7 ila 10 lira arasında alıcı bulurken, Doğanşehir Ziraat Odası Başkanı Burhan Tanışık, ilçede soğuk hava deposu olmaması nedeniyle çiftçinin kazanamadığını söyledi.

Bu sorunun çözülmemesi durumunda elmaların para etmeyeceğini ifade eden Tanışık, “Hasat bir ay kadar sürüyor. Bizim elmanın aroması ve rengi hiçbir yerde yok” dedi. Tanışık, “Markette 44.90 TL’ye satılıyor gözlerimle gördüm, bizim bahçede 7 lira. Adaletsizlik böyle devam ediyor. Bir çözüm halen bulamadık bu soruna. Bu koşulda kimse tarlaya girmez” dedi.