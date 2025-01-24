ELN barış müzakerecileri için yakalama kararı

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Kolombiya’da Marksist gerilla grupların çatışmaları sürerken savcılık, Ulusal Kurtuluş Ordusu’nun (ELN) barış müzakerecilerinin tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı.

2016’da Kolombiya hükümetiyle anlaşarak silah bırakan ve siyasi parti olarak faaliyet gösteren eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nden (FARC) ayrılan 33’üncü Cephe ile hükümetle sonuçsuz bir barış müzakeresi yürüten ELN, Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Catatumbo’da hâkimiyet kavgasına girmişti.

16 Ocak’ta başlayan ve şu ana kadar 80 kişinin ölümüne, 32 bin kişinin yerinden edilmesine yol açan çatışmalar sonrası başsavcılık, ELN barış müzakerecileri Antonio Garcia ve Pablo Beltran dahil toplam 31 ELN üyesi için tutuklama kararı çıkarttı. Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN’nin ‘barışa dair hiçbir irade ortaya koymadığı’ gerekçesiyle geçen hafta örgütle diyalog sürecinin askıya alındığını duyurmuştu.