ELN’den ‘silahlı grev’

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Silahlı gruplarla uyuşturucu kartelleri arasında çatışmaların şiddetlendiği Kolombiya’da Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), ülkenin kuzeybatısındaki Choco bölgesinde 72 saatlik “silahlı grev” ilan etti. ELN’den yapılan açıklamada kararın “devlet, ordu ve paralı askerlerin sağcı paramiliter gruplarla işbirliğini ortaya çıkarmak için” alındığı kaydedildi.

Son iki haftadır Clan del Golfo ile çatışan ELN’nin “silahlı grevi” kapsamında yerel halkın sokağa çıkması ve tüm ulaşım ile ticari faaliyetler yasaklandı. “Devlet, bu bölgedeki korkunç insani durumdan ve Körfez Karteli’nin (Clan del Golfo) etkisinin genişlemesinden birincil sorumluluğa sahip” denilen açıklamada “megaproje uygulamaları, onların çıkarcı ekonomik modeli ve çıkarlarını korumak için gelen paralı askerler” denildi.

ELN ile çatışan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ayrılıkçı gruplarının Cland del Golfo ile işbirliği yaptığı belirtiliyor. Kolombiya ordusu ise ELN’nin iddialarını reddederek örgütün sivilleri yollardan ve nehirlerden uzak tutarak kaçak madencilik ekipmanları ile uyuşturucu taşımak istediğini açıkladı. Pasifik kıyısındaki Choco, uyuşturucu ticaretinde kritik hale gelirken bölgede kaçak madencilik yapılıyor.

Çatışmalar sebebiyle ocak ayında ELN ile barış müzakerelerini askıya alan Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro ise, uyuşturucu kartellerinin kendisine suikast düzenlemek için plan yaptığını öne sürdü. Kartellerin “ başkanlık uçağına roket ateşlemek istediklerini” kaydeden Petro, iddialarına ilişkin detay vermedi.

Daha önce de suikast girişimine maruz kaldığını belirten Petro, “Beni hızla devirmek istiyorlar çünkü Kolombiya’daki büyük mafyaların peşinde olduğumuzu biliyorlar” dedi. Petro geçen yıl ağustos ayında “güçlü kişilerin kendisini devirmek için suikast planı yaptığını” söylemişti. Savunma Bakanı Ivan Velasquez, ülkenin bağımsızlık günü olan 20 Temmuz’da yapılması planlanan suikast için ABD Büyükelçiliği’nin bilgi sağladığını iddia etmişti.