Elon Musk cehaletini konuşturdu, tüm sosyalistleri 'Hitler' ilan etti

Milyarder iş insanı ve X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı.

ABD'de Donald Trump yönetimine ve aldığı faşist kararlara destek veren Musk, Alman diktatör Adolf Hitler'in sosyalist olduğunu iddia etti.

Musk, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımda "Hitler bir sosyalistti, dolayısıyla tüm sosyalistler Hitler’dir" yazdı.

Pek çok sosyal medya kullanıcısı paylaşımı alıntılayarak tarihi gerçekler üzerinden Musk'ın ifadesinin yanlışlığını ortaya koydu.

Almanya'da 1993'te iktidara gelen Hitler, ülkenin önde gelen sosyalist ve komünist aydınlarını cezaevlerine veya toplama kamplarına göndermişti.

Hitler döneminde Komünist Parti (KPD) ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) yasaklanırken üyelerinin bir kısmı öldürülmüştü. Sol sendikalar da Hitler döneminde kapatılmış, mal varlıklarına el konmuş ve üyeleri hapsedilmişti.

TRUMP'IN FAŞİST POLİTİKALARIN DESTEKÇİSİ

ABD'deki başkanlık seçimi döneminde Trump'ın kampanyasına milyarlar akıtan Elon Musk, Trump'ın göçmen karşıtı politikalarını destekledi. Özellikle ABD-Meksika sınırı, “yasadışı göç”, sınır dışılar ve Avrupa’daki göçmen politikaları konusunda Trump çizgisine yakın açıklamalar yaptı.

AFD'YE DESTEK VERİYOR

Musk, Almanya'daki faşist AfD partisine de açık destek verdi. “Only AfD can save Germany” (“Almanya’yı sadece AfD kurtarabilir”) paylaşımı yapan Musk, AfD'nin seçim kampanyasına da canlı yayınla bağlanmıştı.