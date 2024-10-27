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Elon Musk, demokrasiye yönelik asıl tehdidin Trump'ı suçlayanlar olduğunu söyledi

Ajans Haberleri
  • 27.10.2024 16:18
  • Giriş: 27.10.2024 16:18
  • Güncelleme: 27.10.2024 16:18
Kaynak: AA
Elon Musk, demokrasiye yönelik asıl tehdidin Trump'ı suçlayanlar olduğunu söyledi

Amerikalı milyarder Elon Musk, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu savunanların "demokrasiye asıl tehdidi oluşturduğunu" söyledi.

Musk, Pensilvanya'da Trump'a destek için düzenlenen bir oturumda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Katılımcılardan biri, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını hatırlattığı Musk'a, Trump'ın yeniden seçilmesi halinde ABD demokrasinin gerileyeceği yönündeki söylemler hakkında ne düşündüğünü sordu.

"Trump'ın demokrasi için tehdit olduğunu söyleyenlerin, demokrasi için asıl tehdit olduğunu" ifade eden Musk, kongre baskını sırasında Trump'ın "şiddete başvurulmaması ve barışçıl protestolar yürütülmesini" talep ettiğini kaydetti.

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