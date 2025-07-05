Elon Musk duyurdu: Amerika Partisi kuruldu

Tesla ve X'in sahibi, dünyanın en zengin iş adamlarından Elon Musk, 'Amerika Partisi'ni kurduğunu duyurdu. Musk, "Demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz" dedi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, yeni bir parti kurduğunu resmen duyurdu. Musk, ülkesinin israf ve yolsuzlukla iflasa sürüklendiğini söyleyerek, halkın iki kat çoğunlukla yeni bir siyasi parti talep ettiğini belirtti.



Musk sahibi olduğu X'ten partisini şu ifadelerle duyurdu:

"2'ye 1 oranında bir farkla, yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve bunu alacaksınız!

Konu ülkemizi israf ve rüşvetle iflas ettirmeye geldiğinde, demokraside değil tek partili bir sistemde yaşıyoruz.

Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kurulmuştur."