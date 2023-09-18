Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Elon Musk, Erdoğan'la görüştü

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne geldi.

Dünya
  • 18.09.2023 00:14
  • Giriş: 18.09.2023 00:14
  • Güncelleme: 18.09.2023 01:21
Kaynak: İHA
Elon Musk, Erdoğan'la görüştü
FOTOĞRAF: AA

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne geldi.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere New York’taki Türkevi’ne geldi.
Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir süre görüşen Musk, daha sonra binadan ayrıldı.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gürcistan Başbakanı Garibaşvili görüştü
BirGün'e Abone Ol