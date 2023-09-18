Elon Musk, Erdoğan'la görüştü

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne geldi.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ABD’nin New York kentinde bulunan Türkevi’ne geldi.

Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in kurucusu ve CEO’su Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere New York’taki Türkevi’ne geldi.

Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir süre görüşen Musk, daha sonra binadan ayrıldı.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.