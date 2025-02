Elon Musk iki kurumu işaret etti: "On milyonlarca gereksiz abonelik yapıldı"

ABD'li milyarder ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi Elon Musk, New York Times (NYT) ve Associated Press'i (AP) işaret ederek, "hükümet bünyesinde on milyonlarca gereksiz medya ve yazılım aboneliği olduğunu" bildirdi.

Musk, ABD'de video oyun üreticisi Zynga firmasının kurucusu Mark Pincus'un, X hesabından yaptığı, "Artık DOGE'nin gidişatını günlük olarak takip edebileceğiz. NYT için 40 milyon dolar görüyoruz, bu da herhangi bir indirim olmaksızın 800 bin abonelik anlamına geliyor. AP için 20 milyon doların ne satın alacağı bile belli değil, çünkü onlar ücretsiz bir haber servisi." paylaşımına yanıt verdi.

Musk, yanıtında, "Evet, çılgınca. Benim kabaca tahminim, hükümette gereksiz olan on milyonlarca medya ve yazılım aboneliği olduğu" ifadesini kullandı.

ABONELİK İPTALLERİ NYT'DE 40 MİLYON DOLAR, AP'DE 20 MİLYON DOLAR

Pincus, mesajında DOGE'nin faaliyetlerini izlediği tahmin edilen "doge-tracker.com" internet sitesini kaynak göstererek, paylaştığı ekran fotoğrafında şu bilgilere yer vermişti:

"Federal Havacılık İdaresi (FAA) bünyesindeki çeşitlilik, eşitlik, kapsayıcılık (DEI) sözleşmeleri 45,18 milyon dolar, Burma'da ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) DEI bursları 45 milyon dolar, az kullanılan kira feshi 44,6 milyon dolar, İç Güvenlik Bakanlığı DEI sözleşmesi 43,27 milyon dolar, New York Times (NYT) abonelik iptalleri 40 milyon dolar, Hazine Bakanlığı DEI sözleşmeleri 35,89 milyon dolar, Dijital Modernizasyon Programı yönetim ofisi desteği için iş emri 23 milyon dolar, Associated Press (AP) abonelik iptalleri 20 milyon dolar, ABD Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB) DEI sözleşmeleri 20 milyon dolar, Eğitim Bakanlığı DEI eğitim hibesi sonlandırma 15 milyon dolar, Çalışma Bakanlığı DEI sözleşmesi 9,68 milyon dolar."

USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

Daha sonra Başkan Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Associated Press (AP) haber ajansına ve New York Times (NYT) gazetesine yapıldığı belirtilen ödemelere tepki gösteren Musk, AP'ye gerçekleştirilen ödeme için "vergi mükelleflerinin paralarının israfı" yorumunda bulunmuş, NYT'ye yapılan ödemeye ilişkin ise "NYT, hükümet tarafından fonlanan bir gazete." ifadesini kullanmıştı.