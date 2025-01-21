Elon Musk'ın nazi selamına benzeyen hareketi tartışma başlattı

Tesla ve SpaceX’in CEO’su ve ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump'ın en yakınındaki iş insanlarından Elon Musk'ın, Trump'ın dün akşam yapılan yemin törenindeki hareketi tartışma konusu oldu.

Sahneye çıkan ve kürsüye dans figürleriyle gelen Elon Musk, konuşmasına başlamadan önce Nazi selamına benzer bir hareket yaptı.

Antisemitizme karşı kampanya yürüten Anti-Defamation League (ADL), Nazi selamını “avuç içi aşağı bakacak şekilde uzatılan sağ kol” olarak tanımlıyor.

“KALBİM SENİNLE”

"(Seçim zaferi) Bunun gerçekleşmesini sağladığınız için teşekkür ederim" diyen ve sonrasında Nazi selamına benzetilen bir hareket yapan Musk, "Kalbim sizinle" dedi.

Musk, "Medeniyetin geleceğini güvence altında aldığınız için teşekkür ederiz" ifadesini kullandı.

Musk’ın bu hareketi kısa sürede sosyal medyada gündem tartışma yarattı.

Musk, hareketin ne anlama geldiğine dair bir açıklama yapmadı.

KOLOMBİYA LİDERİ PETRO'DAN MUSK'A TEPKİ

Öte yandan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro X hesabında ABD'li milyarder Elon Musk'ın, Trump'ın yemin töreninde Nazi selamına benzetilen hareketinin videosunu paylaşarak "Bizim faşizm adını genelleştirmek istediğimizi söylüyorlar. Ama hayır. Faşist olan, farklılığı yok etmek isteyendir. Naziler, hayatın temeli olan farklılığı, çeşitliliği öldürür." ifadelerini kullandı.