Elon Musk'ın şirketi SpaceX kendi polis teşkilatını kurmak için başvurdu

Elon Musk'ın uzay ve havacılık şirketi SpaceX, Starship roket prototiplerinin test edildiği Starbase yerleşimi için kendi polis teşkilatını kurmaya hazırlanıyor. Şirketin bu yöndeki başvurusu kent komisyonu tarafından onaylandı.

Evrensel'de yer alan haber göre teşkilatın resmen faaliyete geçebilmesi için Texas Commission on Law Enforcement’ın da onayı gerekiyor.

GÜVENLİK GEREKÇESİ

Starbase, büyük bölümü SpaceX çalışanları ve ailelerinden oluşan birkaç yüz kişinin yaşadığı, izole bir şirket yerleşimi olarak faaliyet gösteriyor. Yerleşimina en yakın kent merkezi olan Brownsville’e yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunması, güvenlik ve acil müdahale konularını öne çıkarıyor.

Starbase şehir yöneticisi Kent Myers, TechCrunch’a yaptığı açıklamada bölgede çok sayıda stratejik ve değerli SpaceX varlığı bulunduğunu belirterek, kurulması planlanan polis departmanının bu alanların korunmasında kritik rol üstleneceğini söyledi.