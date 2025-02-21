Elon Musk, Javier Milei’nin hediye ettiği 'altın testere' ile sahnede: “Bu, bürokrasi için”

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) “Hükümet Verimliliği Departmanı”na (DOGE) başkanlık eden ve Beyaz Saray tarafından ABD Başkanı Donald Trump’ın en etkili danışmanlarından biri olarak tanımlanan Elon Musk, Washington yakınlarında düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı’nda 'altın testere' ile sahneye çıktı.

Arjantin'in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei’nin kendisine hediye ettiği altın kaplama testereyi sahneye çıkarken yanında getiren Musk, ‘Bu testere bürokrasi için!’ diyerek poz verdi.

"BU TESTERE BÜROKRASİ İÇİN"

Milei’nin 2023 seçim kampanyasında sembol haline getirdiği testerenin üzerine, “Viva la libertad, carajo (Yaşasın özgürlük, kahrolası)” yazılı olduğu görüldü. Testereyi havaya kaldıran Musk, “Bu testere bürokrasi için!” diye bağırarak salonda büyük alkış aldı.

“İSRAF HER YERDE”

Musk, etkinlikte yaptığı konuşmada federal hükümette usulsüzlükleri ve gereksiz harcamaları kesmek için mücadele verdiklerini savundu. Tesla ve SpaceX’in sahibi olan Musk, Trump yönetimiyle birlikte kamu bütçesindeki gereksiz harcamaları engellediklerini öne sürdü.

Musk, ABD hükümetinin bazı medya kuruluşlarına sorgusuz ödeme yaptığını iddia ederek, “Bu paraları kestiğimiz için insanlar artık X kullanıyor. X paha biçilemez” ifadelerini kullandı.

Musk, testereli fotoğrafını X hesabının profil fotoğrafı yaptı.