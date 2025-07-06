Elon Musk parti kurdu: “Özgürlüğünüzü geri vereceğiz”

Tesla ve SpaceX'in sahibi Elon Musk, ABD siyasetinde yeni bir dönemin kapısını araladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Amerika Partisi"ni kurduğunu duyuran Musk, amaçlarının halka özgürlüğünü geri vermek olduğunu söyledi. Musk’ın öncesinde yaptığı ankete 1,2 milyondan fazla kişi katıldı.

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü’nde, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “Amerika Partisi’ni kurmalı mıyız?” sorusunu yöneltti. Paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı. Musk’ın anketine toplam 1 milyon 248 bin 856 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 65,4’ü “evet”, yüzde 34,6’sı ise “hayır” yanıtı verdi. Bu sonuçlar, kamuoyunda Musk’ın yeni bir siyasi oluşuma destek bulduğu yönünde değerlendirildi.

MUSK RESMEN DUYURDU: "AMERİKA PARTİSİ KURULDU"

Anketin ardından Musk, 6 Temmuz sabahı yine X platformu üzerinden yaptığı açıklamada, yeni partiyi kurduklarını duyurdu. Musk, “Bugün, Amerika Partisi size özgürlüğünüzü geri vermek için kuruldu” ifadelerini kullandı.

TRUMP İLE GERİLİM SONRASI GELDİ

Musk’ın bu çıkışı, Cumhuriyetçi bazı senatörlerin vergi düzenlemesine verdiği destek sonrası Donald Trump ile yaşadığı polemiklerin ardından geldi. Musk, ABD'de yaşanan politik süreçlerin artık demokratik olmadığını “tek parti sistemi” içinde işlediğini vurguladı.

ABD'deki yeni vergi düzenlemelerinin ardından ABD'nin Kongre Bütçe Ofisi (CBO), düşük gelirli kesimlerin büyük kayba uğrayacağını, bütçe açığının ise 3,4 trilyon dolar artacağını açıklamıştı. Elon Musk ise tasarının elektrikli araçlara yönelik devlet teşviklerini kaldıracağını iddia ederek, sert eleştirilerde bulunmuş ve yasa tasarısını “iğrenç bir rezalet” olarak nitelendirmişti.