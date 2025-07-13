Elon Musk'tan Donald Trump'a Epstein çağrısı: "Söz verdiğin gibi dosyaları yayımla"

ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’a, Epstein dosyalarını yayımlaması çağrısında bulundu.

Musk, X sosyal medya hesabından, Trump’ın "Epstein’ın bu kadar gündemde tutulmaması gerektiği" yönündeki paylaşımına yorum yaptı.

Trump’a "Gerçekten ciddi misin?" diye tepki gösteren Musk, Trump’ın, Epstein'ın bu kadar konuşulmaması gerektiğini ifade ederken bile defalarca “Epstein” dediğine dikkati çekti.

Musk, paylaşımında Trump’a "Söz verdiğin gibi dosyaları sadece yayımla" çağrısında bulundu.

Trump, Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından, Epstein dosyalarının önceki Demokrat yönetimler tarafından oluşturulduğunu savunarak halen tartışılıyor olmasından rahatsız olduğunu ifade etmişti.

Epstein dosyalarının, eski başkanlar Barack Obama ve Joe Biden’ın yönetimleri tarafından hazırlandığını öne süren Trump, "Rusya aldatmacasıyla dünyayı kandıranlar tarafından yazılan bu dosyalara neden bu kadar yer veriyoruz?" değerlendirmesinde bulunmuştu.