Elon Musk'tan 'Grok 3' açıklaması: Tarih verdi

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi ve milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zeka modeli Grok 3'ün geliştirme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Musk, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde düzenlenen 2025 Dünya Hükümetler Zirvesi'ne (WGS 2025) çevrim içi bağlanarak "Sıkıcı Şehirler, Yapay Zeka ve DOGE" başlıklı oturumda konuştu.

Yapay zekadaki gelişmelerle dünyada yeni bir "zeka dağılımı" modeline doğru ilerlendiğini dile getiren Musk, "Bence insan zekası, makine zekası karşısında cüce kalacak. Bu konuda nasıl hissetmem gerekiyor, bilmiyorum ancak bir noktada insan zekasının toplam zekanın çok küçük bir kısmını oluşturması kaçınılmaz. Dijital zeka gelecekte tüm zekanın yüzde 99'undan fazlasını oluşturacak. Bu yüzden, umarım bilgisayar bize iyi davranır" diye konuştu.

Musk, yapay zekanın "süper dahi bir çocuk" gibi olduğuna işaret ederek, bu uygulamaları tasarlarken maksimum düzeyde doğruluk arayışında olunması gerektiğini ve aksi yönde programlanmış uygulamaların çok tehlikeli olabileceği uyarısında bulundu.

"GROK 3 SON AŞAMADA"

Yapay zeka uygulaması Grok 3'ün geliştirme sürecinin son aşamalarında olduğunu bildiren Musk, "Grok 3 bir iki hafta içinde piyasaya sürülecek. Grok 3 çok güçlü muhakeme yeteneklerine sahip, bu nedenle şimdiye kadar yaptığımız testlerde gördüğümüz kadarıyla, piyasaya sürülen ve bildiğimiz her şeyden daha iyi performans gösteriyor ve bu da iyiye işaret" açıklamasında bulundu.