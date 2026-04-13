Elon Musk'tan Macaristan seçimleri yorumu: "Soros örgütü Macaristan'ı ele geçirdi"

Macaristan'da 16 yıllık Viktor Orban iktidarının sona ermesinin yankıları sürüyor.

12 Nisan Pazar (dün) yapılan seçimlerde Saygı ve Özgürlük Partisi'nin (Tisza) lideri Peter Magyar, Orban'ı geride bıraktı.

Magyar, vaatleri arasında Avrupa Birliği ile uyum politikaları bulunuyor.

Macar iş insanı George Soros'un oğlu Alex Soros, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Macaristan ve Avrupa Birliği bayraklarını da paylaşarak "Macaristan halkı ülkelerini geri aldı! Yerleşik yolsuzluğa ve yabancı müdahaleye karşı yankı uyandıran bir ret" ifadesini kullandı.

ABD'li iş insanı Elon Musk ise gönderiye "Soros örgütü Macaristan'ı ele geçirdi" şeklinde yanıt verdi.

TRUMP ORBAN'I DESTEKLEMİŞTİ

Macaristan'da yaklaşan seçimler öncesinde Başbakan Orban'a destek veren ABD Başkanı Donald Trump, seçmenlere Orban'ı yeniden seçmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu.

Ayrıca ABD Başkan Yardımcısı JD Vance de 7 Nisan'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen mitingde Macaristan halkını Orban'ı desteklemeye çağırmıştı.