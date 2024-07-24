Elon Musk'tan, Trump'ın seçim kampanyasına bağış yaptığı iddiasına yanıt

Elon Musk, "Trump'ın kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yaptığı" iddiasını yalanladı.

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık kampanyasını destekleyen "America PAC" adlı yeni siyasi eylem komitesine ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Musk, Psikolog Jordan Peterson'a verdiği röportajda, medyadaki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

X sosyal medya platformundan da konuya ilişkin açıklama yapan Musk, Trump'ın başkanlık kampanyasına bağış yaptığını ancak bağışlarının "çok daha düşük bir seviyede" olduğunu belirtti.

WSJ'DEN "45 MİLYON DOLAR BAĞIŞ" İDDİASI

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçen hafta Musk'ın, Trump yanlısı siyasi eylem komitelerinden biri olan America PAC'e ayda yaklaşık 45 milyon dolar bağış yapmayı planladığını iddia etmişti.

Musk'ın, söz konusu WSJ haberine yönelik yaptığı mizahi paylaşım da takipçileri tarafından "haberi yalanladığı" şeklinde yorumlanmıştı.