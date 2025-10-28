Elon Musk'tan Vikipedi'ye rakip: Grokipedia açıldığı gün çöktü

ABD'li milyarder Elon Musk, Vikipedi'ye rakip olarak Grokipedia isimli internet sitesini piyasaya sürdü.

0.1 sürümü ile piyasaya sürülen yeni platformda 885 bin 279 makale bulunuyor.

Sitede açılmasının ardından kısa süreli erişim problemi yaşandı.

Musk, Grokipedia'nın Vikipedi'den daha iyi olduğunu savundu.

GROK DESTEKLİYOR

ABD'li milyarder yaptığı açıklamada "Grokipedia.com 0.1 sürümü artık yayında.1.0 sürümü 10 kat daha iyi olacak, ama bence 0.1'de bile Vikipedi'den daha iyi" ifadelerini kullandı.

Platform, xAI’nin gerçek zamanlı verilerle çalışan sohbet robotu Grok tarafından da destekleniyor.

Bazı Grokipedia sayfalarında, içeriğin ‘Wikipedia’dan uyarlanarak’ oluşturulduğu ve Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 lisansı altında paylaşıldığı notu yer alıyor.

Musk, yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar Grok’un Wikipedia’dan içerik çekmeyi bırakmasını hedeflediğini aktardı.