Elon Musk'tan X'teki erişim sorunları hakkında açıklama: Yedekleme sistemleri çalışmadı

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, platformda son günlerde yaşanan teknik aksaklıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Musk, sistemlerin beklenen şekilde yedekleme yapamadığını belirterek ciddi operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kullanıcılar, X platformunda yaşanan kesintiler nedeniyle tepkilerini dile getirirken, bu sorunların kaynağına ilişkin çeşitli iddialar da gündeme geldi. Platformla ilgili gelişmeleri aktaran bir hesap, kesintilerin Oregon’da X’in kiraladığı veri merkezinde çıkan yangınla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

Söz konusu paylaşıma doğrudan yanıt veren Elon Musk, platformdaki teknik sıkıntılarla bizzat ilgilendiğini belirtti. “Yine 7/24 çalışıyorum. Konferans odalarında, sunucu alanlarında, fabrikalarda uyuyorum” diyen Musk, X, xAI, Tesla ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Starship fırlatması gibi kritik projelere tüm odağını verdiğini ifade etti.

Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms.



I must be super focused on 𝕏/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out.



As evidenced by the 𝕏 uptime issues this week, major operational…