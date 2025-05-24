Elon Musk'tan X'teki erişim sorunları hakkında açıklama: Yedekleme sistemleri çalışmadı

Sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, platformda son günlerde yaşanan teknik aksaklıklarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Musk, sistemlerin beklenen şekilde yedekleme yapamadığını belirterek ciddi operasyonel iyileştirmelere ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Kullanıcılar, X platformunda yaşanan kesintiler nedeniyle tepkilerini dile getirirken, bu sorunların kaynağına ilişkin çeşitli iddialar da gündeme geldi. Platformla ilgili gelişmeleri aktaran bir hesap, kesintilerin Oregon’da X’in kiraladığı veri merkezinde çıkan yangınla bağlantılı olabileceğini öne sürdü.

"FABRİKALARDA UYUYORUM"

Söz konusu paylaşıma doğrudan yanıt veren Elon Musk, platformdaki teknik sıkıntılarla bizzat ilgilendiğini belirtti. “Yine 7/24 çalışıyorum. Konferans odalarında, sunucu alanlarında, fabrikalarda uyuyorum” diyen Musk, X, xAI, Tesla ve önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Starship fırlatması gibi kritik projelere tüm odağını verdiğini ifade etti.

Back to spending 24/7 at work and sleeping in conference/server/factory rooms.



I must be super focused on 𝕏/xAI and Tesla (plus Starship launch next week), as we have critical technologies rolling out.



As evidenced by the 𝕏 uptime issues this week, major operational… — Elon Musk (@elonmusk) May 24, 2025

"ALTYAPIDA YENİLİKLER GEREKLİ"

Musk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bu hafta X’te yaşanan erişim problemleri, platformun altyapısında ciddi operasyonel yeniliklerin gerekli olduğunu gösterdi. Yedekleme sistemleri devreye girmeliydi ama ne yazık ki çalışmadı.”