Elon Musk, Telegram'ın kurucusu Durov için "özgürlük" çağrısı yaptı

Elon Musk, Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov'un gözaltına alınmasının ardından "özgürlük" çağrısı yaptı.

Mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un Azerbaycan'dan özel jetle geldiği Fransa'da havalimanında gözaltına alındığı bildirildi.

Fransız TF1 televizyonunun isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'daki savaşla birlikte ülkesi Rusya'dan ayrılarak Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşamaya başlayan Durov, başkent Paris yakınlarındaki Bourget Havalimanı'nda gözaltına alındı. Durov'un neden gözaltına alındığı bilinmezken Fransa'da hakkında yakalama kararı bulunduğu iddia edildi.

Forbes'a göre 15.5 milyar dolarlık serveti olan Durov'un son durumuna ilişkin detaylar paylaşılmazken, X'in sahibi Elon Musk'tan "özgürlük" çağrısı geldi.

Musk, bir başka paylaşımında ise Durov'un gözaltısına ilişkin bir paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "POV: Avrupa'da 2030 yılındayız ve bir meme'i beğendiğiniz için idam ediliyorsunuz."

POV: It’s 2030 in Europe and you’re being executed for liking a meme https://t.co/OkZ6YS3u2P