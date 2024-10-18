Elon Musk, Trump'a destek için ilk kez tek başına miting düzenledi

Amerikalı milyarder Elon Musk, Pensilvanya eyaletinin Philadelphia kentinde Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'a destek için ilk kez seçim mitingi düzenledi.

Musk, Philadelphia'daki okulun konferans salonunda düzenlediği mitingde katılımcılara kayıt yaptırarak erken oy kullanma çağrısında bulundu.

Trump ile Demokrat Partinin başkan adayı Kamala Harris arasında çekişmeli bir yarışın beklendiği salıncak eyaletlerden Pensilvanya'da Cumhuriyetçi adaya destek için düzenlenen mitinge ilk kez yalnız katılan Musk, kısa bir konuşmanın ardından katılımcıların sorularına cevap verdi.

Musk, konuşmasında ABD Anayasası'nın üstünlüğüne vurgu yaparak, "Bu anayasa, kelimenin tam anlamıyla ABD'yi bugünkü haline getiren temel değerler bütünüdür. Buna karşı olan herkes ise ABD karşıtıdır ve onların canı cehenneme." dedi.