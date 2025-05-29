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Elon Musk, Trump kabinesinden ayrıldı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki Hükümet Verimliliği Departmanı görevinden ayrıldığını açıkladı. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, görev süresinin sona erdiğini ve Trump'a teşekkür ettiğini belirtti. Beyaz Saray da Musk'ın ayrılık açıklamasını doğruladı.

Dünya
  • 29.05.2025 05:48
  • Giriş: 29.05.2025 05:48
  • Güncelleme: 29.05.2025 06:27
Elon Musk, Trump kabinesinden ayrıldı
Fotoğraf: DepoPhotos

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en tanınan iş insanlarından Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevi sona erdi.

Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Elon Musk, görevden ayrılma açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptı.

Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" dedi.

Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.

TRUMP'LA GÖRÜŞME YAPMADI

Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la da resmi görüşme yapmadı.

Musk, Trump hükümetindeki görevine Özel Hükümet Çalışanı olarak başladı.

Amerikan yasası, bu kategorideki görevlilerin görev süresini yılda 130 günle sınırlıyor.

Trump'ın yemin töreninin ardından başlayan Musk'ın görev süresi de yarın dolacaktı.

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