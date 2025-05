Elon Musk, Trump kabinesinden ayrıldı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en tanınan iş insanlarından Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevi sona erdi.

Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Elon Musk, görevden ayrılma açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptı.

Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" dedi.

Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.