Elon Musk, Trump kabinesinden ayrıldı
Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki Hükümet Verimliliği Departmanı görevinden ayrıldığını açıkladı. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, görev süresinin sona erdiğini ve Trump'a teşekkür ettiğini belirtti. Beyaz Saray da Musk'ın ayrılık açıklamasını doğruladı.
Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en tanınan iş insanlarından Elon Musk'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesindeki görevi sona erdi.
Musk, Hükümet Verimliliği Departmanı'ndaki görevinden ayrıldığını açıkladı.
Elon Musk, görevden ayrılma açıklamasını sahibi olduğu sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden yaptı.
Musk, "Özel Hükümet Memuru olarak görev sürem sona ererken israfı azaltma fırsatı verdiği için Başkan Donald Trump'a teşekkür ederim" dedi.
Beyaz Saray da Musk'ın açıklamasını doğruladı.
As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025
The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.
TRUMP'LA GÖRÜŞME YAPMADI
Amerikan medyasına göre Musk, görevinden ayrılmadan önce Trump'la da resmi görüşme yapmadı.
Musk, Trump hükümetindeki görevine Özel Hükümet Çalışanı olarak başladı.
Amerikan yasası, bu kategorideki görevlilerin görev süresini yılda 130 günle sınırlıyor.
Trump'ın yemin töreninin ardından başlayan Musk'ın görev süresi de yarın dolacaktı.