Elon Musk, Trump'un vergi tasarısını eleştirdi: Hayal kırıklığı

Tesla ve SpaceX'in kurucusu, dünyanın en tanınan iş insanlarından Elon Musk, ABD Başkanı Donald Trump’ın desteklediği yeni iç politika tasarısını sert sözlerle eleştirdi. Musk, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen ve Trump tarafından “büyük ve güzel” olarak tanımlanan yasa tasarısının ciddi eksiklikler barındırdığını dile getirdi.

CBS Morning News’e konuşan Musk, tasarının kamu harcamalarını artırdığını ve bütçe açığını kapatmak yerine büyüttüğünü ifade ederek, bunun özellikle verimlilik odaklı politikaları zedelediğini söyledi. “Bu yasa hem büyük hem de güzel olamaz” diyen Musk, tasarının Devlet Verimlilik Departmanı’nın (DOGE) yürüttüğü mali disiplin çabalarını gölgede bıraktığını vurguladı.

"HAYAL KIRIKLIĞI"

Musk, “Açıkçası bütçe açığını azaltmak bir yana artıran, verimlilik ekibinin yaptığı işi baltalayan devasa harcama tasarısını görmek beni hayal kırıklığına uğrattı” dedi.

Trump tarafından kurulan ve harcamaları azaltmayı hedefleyen DOGE’un başkanlığını yürüten Musk, kısa bir süre önce bu görevinden ayrılmıştı.

DOGE başkanlığı döneminde kamu çalışanlarının işten çıkarılması ve dış yardımların kesilmesi gibi adımlar, kamuoyunda ve Tesla kullanıcıları arasında eleştirilere neden olmuştu.

Bu departman döneminde kamu personelinin azaltılması ve dış yardımların kesilmesi gibi adımlarla yaklaşık 175 milyar dolarlık tasarruf sağlandığı belirtilse de, BBC’nin analizine göre bu rakamların dayanağı tartışmalı.

Yeni yasa paketi; 2017’de uygulamaya konan vergi indirimlerinin süresini uzatıyor, sınır güvenliği ile askeri harcamaları artırıyor ve temiz enerji yatırımlarına sağlanan vergi teşviklerini sona erdiriyor. Ayrıca ABD'nin borç tavanı da 4 trilyon dolara yükseltiliyor. Kongre Bütçe Ofisi’nin verilerine göre bu yasa, 2034 yılına kadar federal bütçede 3,8 trilyon dolarlık ek açık yaratacak.