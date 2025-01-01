Elon Musk, X'teki kullanıcı adını değiştirdi

Tesla ve SpaceX’in CEO’su ve X’in sahibi Elon Musk, sosyal medya platformu X’te ismini Kekius Maximus’a çevirdi.

Musk, profil resmini de genelde aşırı sağcıların kullandığı Kurbağa Pepe’ye çevirdi.

Elon Musk’ın son hamlesi, kripto para dünyasında da yankı uyandırdı.

Kekius'un, dijital oyun oynayanlar arasında “yüksek sesle gülmek” anlamına gelen “kek” kelimesinin Latin versiyonu olduğu düşünülüyor.

Maximus ise Gladyatör filminde Russell Crowe’ın canlandırdığı Maximus Decimus Meridius karakteriyle özdeşleşen bir isim.

Musk’ın yeni profil fotoğrafında Pepe’nin elinde oyun konsoluna benzer bir şey tuttuğu ve Romalılara özgü gladyatör zırhı giydiği görülüyor.

Geçtiğimiz yıllarda Elon Musk, X’in logosunu değiştirerek kullanıcılara '1 Nisan şakası' yapmıştı.