Elon Musk, Yusuf Dikeç'in yapay zeka ile oluşturulmuş videosunu paylaştı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük ilgi var. Son olarak Elon Musk, Dikeç'in yapay zeka ile oluşturulmuş videosunu paylaştı.

Elon Musk, 2024 Paris'in atış yaptığı sıradaki duruşuyla en fazla konuşulan isimlerinden olan Yusuf Dikeç'in yapay zeka ile oluşturulmış videosunu paylaştı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'e sosyal medyada büyük bir ilgi oluştu. Olimpiyat ikincisi milli sporcunun sosyal medya platformu X'te 3 gün önce açtığı hesabın takipçi sayısı 200 bini geçti

Olimpiyat madalyası getiren atışı sırasında tüm dünyanın ilgisini çeken ve birçok ünlü ismin paylaşım yaptığı Yusuf Dikeç'in yeni açtığı sosyal medya platformu X'teki hesabı büyük ilgi gördü.

Hesabını açtıktan 3 gün sonra 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in ilk paylaşımı "Merhaba X" mesajını, 26 milyon kullanıcı görüntüledi.

ELON MUSK'A MESAJINI 36 MİLYON KULLANICI GÖRDÜ

Yusuf Dikeç'in X hesabından Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk ile mesajlaşması da dünyada ses getirdi.

Milli sporcunun atış sırasındaki duruşunu "Nice (Güzel)" yorumuyla beğenen Musk, Dikeç'in X hesabını da takibe aldı.

Başarılı sporcunun, X hesabından yaptığı "Merhaba Elon, sizce geleceğin robotları elleri ceplerinde olimpiyatlarda madalya kazanabilecek mi? Bunu kıtaları birleştiren kültür başkenti İstanbul'da tartışmaya ne dersiniz?" mesajı ise şu ana kadar 36 milyon kez görüntülendi.

Elon Musk da milli sporcuya "İstanbul'u ziyaret etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Dünyanın büyük şehirlerinden birisi" cevabını iletti.

X hesabını henüz 3 gün önce açmasına karşın 200 bin takipçiyi geçen Yusuf Dikeç'in her paylaşımı da 1 milyonun üzerinde görüntülenme alıyor.

YAPAY ZEKA İLE OLUŞTURULMUŞ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk, bir kez daha Yusuf Dikeç paylaşımı yaptı.

Musk, Dikeç'in yapay zeka ile oluşturulmuş videosunu paylaştı.