Elon Musk’a ‘fikir hırsızlığı’ suçlaması: Tasarımlarımı alabilir miyim?

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Optimus ve Robotaxi ürünlerinin tanıtımı, Proyas'ın filminin ismine benzerliği bulunan "We Robot" etkinliğiyle yapıldı.

Yönetmen Alex Proyas, yeni Tesla ürünlerini tanıtan ABD'li milyarder Elon Musk'ı "fikirlerini çalmakla" suçladı.

Avustralyalı-Mısırlı film yönetmeni Proyas, Elon Musk'a yönelik suçlamasını, "I, Robot" filmindeki tasarımlarının fotoğraflarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

MUSK AÇIKLAMA YAPMADI

Proyas, paylaşımında, Optimus Robovan ve Robotaxi gibi birbirine oldukça benzeyen üç Tesla ürünün yanında "I, Robot" filimindeki teknolojik tasarımların fotoğraflarını paylaşarak "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" ifadesini kullandı.

Elon Musk'ın, filminden esinlendiği konusunda resmi bir açıklama bulunmazken Robovan ve Robotaxi ürünlerinin tanıtımı filmin ismini çağrıştıran "We Robot" isimli bir etkinlikte tanıtıldı.

Ayrıca, Tesla ürünü Optimus ile "I, Robot" filmindeki Sonny arasındaki benzerlik de dikkat çekti.

Film, iki senarist tarafından Isaac Asimov'un kitabından uyarlanırken Asimov kitabını 1950 yılında yayımlamıştı.