Elon Musk’a ‘fikir hırsızlığı’ suçlaması: Tasarımlarımı alabilir miyim?

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın Optimus ve Robotaxi ürünlerinin tanıtımı, Proyas'ın filminin ismine benzerliği bulunan "We Robot" etkinliğiyle yapıldı.

Yönetmen Alex Proyas, yeni Tesla ürünlerini tanıtan ABD'li milyarder Elon Musk'ı "fikirlerini çalmakla" suçladı.

Avustralyalı-Mısırlı film yönetmeni Proyas, Elon Musk'a yönelik suçlamasını, "I, Robot" filmindeki tasarımlarının fotoğraflarını sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı.

Proyas, paylaşımında, Optimus Robovan ve Robotaxi gibi birbirine oldukça benzeyen üç Tesla ürünün yanında "I, Robot" filimindeki teknolojik tasarımların fotoğraflarını paylaşarak "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" ifadesini kullandı.

Hey Elon, Can I have my designs back please? #ElonMusk #Elon_Musk pic.twitter.com/WPgxHevr6E