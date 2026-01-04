Elon Musk’tan Venezuela’ya ücretsiz internet: Müdahale sonrası "destek" mesajı

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri saldırısının ardından Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun esir alındığının açıklanması dünya kamuoyunda büyük tepki yaratırken, ABD’li milyarder Elon Musk, sahibi olduğu uydu internet şirketi Starlink aracılığıyla Venezuela halkına ücretsiz internet erişimi sağlanacağını duyurdu.

Elon Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Venezuela halkını desteklemek için” ifadesini kullanarak Starlink’in ülkede ücretsiz geniş bant internet hizmeti sunacağını açıkladığı tweetini alıntıladı.

Starlink’in resmi hesabından yapılan duyuruda, Venezuela’da 3 Şubat’a kadar ücretsiz internet erişiminin sağlanacağı ve bağlantının kesintisiz sürdürüleceği belirtildi.