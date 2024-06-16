Elvan Ailesi'nden açıklama: Emri verenler henüz yargılanmadı, katil dışarıda

Berkin Elvan, 11 yıl önce bugün polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu vuruldu. 269 gün boyunca komada kalan Berkin, 11 Mart 2014’te hayatını kaybetti. Elvan Ailesi tarafından yapılan açıklamada "Oğlumuzu bizden koparan sorumlular, emri verenler henüz yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Damgalı hala dışarda" denildi.

Gezi Direnişi sırasında polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 15 yaşında hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın vurulmasının üzerinden tam 11 yıl geçti.

İstanbul Okmeydanı'nda Gezi eylemleri sırasında polisin attığı gaz fişeğinin başına isabet etmesi sonucu girdiği 269 günlük koma dönemi boyunca 45 kilodan 16 kiloya düşen Berkin Elvan, 11 Mart 2014’te hayatını kaybetti.

"ADALET YERİNİ BULSUN"

Elvan Ailesi, Berkin Elvan'ın vurulmasının 11. yılında sosyal medyadan mesaj yayınlararak "Berkinimizi bizden koparanlar bir an önce cezalandırılsın" dedi.

Aile, emri verenlerin yargılanmadığını, tetiği çeken polis Fatih Dalgalı'nın da dışarıda olduğunu vurguladı.

Elvan Ailesi'nin, paylaştığı metnin tamamı şöyle:

"Oğlumuz, Berkinimiz vurulalı bugün tam 11 yıl oldu.

Gözlerindeki ışıltı çalındı. Naif sesi kesildi. Ağız dolusu kahkahası susturuldu.

Oğlumuzu bizden koparan sorumlular, emri verenler henüz yargılanmadı. Tetiği çeken katil Fatih Damgalı hala dışarda.

Artık yeter! Adalet yerini bulsun. Berkinimizi bizden koparanlar bir an önce cezalandırılsın.

Canımız, oğlumuz Berkinimiz,

Seni asla unutmayacağız. Son nefesimize kadar kısacık yaşamını anlatmaya ve senin için adalet istemeye devam edeceğiz.

Sevgi ve özlemle."

Oğlumuz, Berkinimiz vurulalı bugün tam 11 yıl oldu.



Gözlerindeki ışıltı çalındı. Naif sesi kesildi. Ağız dolusu kahkahası susturuldu. pic.twitter.com/LbMhpKOWU4 — Berkin Elvan (@Berkin_Elvan) June 16, 2024

İLK KEŞİF 6 SENE SONRA YAPILDI

Berkin Elvan’ın vurulduğu yerde ilk keşif 10 Nisan 2019’da yapıldı. Elvan ailesinin Okmeydanı’nda bulunan evinden polisin vurduğu noktaya kadar ölçümlerin yapıldığı keşif ile polisin Elvan’ı vurmasının mümkün olup olmadığına dair hazırlanan rapor 18 Haziran 2019’da mahkemeye sunuldu.

Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturma bin 270 gün sonra tamamlanırken dava, 20 Aralık 2016’da hazırlanan iddianame ile açılmıştı. Uzun süren yargılama sonunda polis Fatih Dalgalı “çocuğu olası kastla öldürme” suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ceza, geçen Nisan ayında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

ELVAN'I VURAN POLİS 1 GÜN BİLE HAPSE GİRMEDİ

Berkin Elvan’ı yaşamdan koparan polis, bugüne kadar 1 gün bile hapse girmedi. Polis Fatih Dalgalı’nın cezası Yargıtay tarafından onanırsa hapse girmesi gündeme gelecek.

Ancak katil polis bir gün dahi hapse girmemişken Elvan ailesinin avukatı Can Atalay, Hatay’dan milletvekili seçilmesine rağmen Gezi Davası’nda verilen ceza sebebiyle, hukuksuz biçimde hala cezaevinde tutuluyor.