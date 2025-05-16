Elveda Pepe
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Uruguay’ın yanı sıra Latin Amerika solunun simge isimlerinden eski Uruguay Devlet Başkanı José Alberto “Pepe” Mujica Cordano, vasiyeti doğrultusunda çiftliğinde toprağa verildi. Başkent Montevideo’daki Yasama Sarayı’nda düzenlenen devlet törenine, Devlet Başkanı Yamandu Orsi’nin yanı sıra çok sayıda yabancı diplomatik misyon temsilcisi katıldı.
Törenin ardından Mujica’nın naaşı, at arabasıyla taşınarak Rincon del Cerro’daki çiftliğine götürüldü ve isteği üzerine, sadık köpeği Manuela’nın yanına defnedildi. Cenaze aracına binlerce Uruguaylı eşlik etti. Mujica’nın ölümünün ardından Uruguay’da 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti. Halk arasında “Pepe” lakabıyla tanınan Mujica, Uruguay’ın başkenti Montevideo’da 89 yaşında yaşamını yitirmişti.