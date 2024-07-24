Elvis’in müzayede evine ‘sahtecilik’ suçlaması

Kültür Sanat Servisi

Müzisyen Elvis Presley’e ait hatıra eşyaları satan müzayede evi GWS Auctions, bazı eşyaların Presley’e ait olmadığı iddialarının ardından tepki çekti. Presley’in eski eşi ve oyuncu Priscilla Presley’in geçtiğimiz günlerde müzayede evinin kendisini finansal anlamda suistimal ettiğini öne sürdü.

Elvis Presley Enterprises’ın yönetici ortağı Weinshanker, Presley’in 1972’de giydiği söylenen siyah bir ceketin satışa sunulduğunu fark ettiğinde şüphelendiğini, ceketin hâlâ Presley’in Memphis kentindeki evi içinde bulunan Graceland müzesinde olduğunu iddia etti. NBC News muhabirleri ise, malikaneyi ziyaret ettiklerini, ceketi ve faturasını gördüklerini belirtti.