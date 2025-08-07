Elyaf Tekstil’de işçilerin direnişi 8 günü geçti

Emek Servisi

Bursa’da kurulu bulunan Elyaf Tekstil’de sendikalaştıkları için işten atılan Öz İplik-İş üyesi 2 işçinin fabrika önünde başlattığı direniş 8’inci günü geride bıraktı. Evrensel’de yer alan habere göre Kestel Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Elyaf Teksitil’de sendikaya üye olan işçilerden ikisi işten çıkarıldı.

Fabrika önünde 8 gündür direnen işçiler bugün basın açıklaması gerçekleştirdi. Fabrika önünde yapılan açıklamayı Öz İplik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Samet Ceylan okudu.

Biz işten atılan arkadaşlarımızın derhal işe iadelerini istiyoruz diyen Ceylan, “Bursa’da faaliyet gösteren Elyaf Tekstil çalışanları 6 ay önce sendikamıza üye olmaya başladı. Fabrikada üyeliklerin artmasıyla, süreç belirli bir aşamaya geldi. İşçilerin sendikamıza üye olmasından rahatsız olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapıldı. Sendikaya üye olan ve sendikalaşma için işçilere öncü olan 2 işçi arkadaşımız, hiçbir haklı ve geçerli neden gösterilmeden işten çıkarıldı. Bu hukuksuz uygulama, işverenin açıkça sendikal örgütlenmeyi hedef aldığını net bir şekilde gösterdi” ifadelerini kullandı.