Emanet paralar ile bahis oynayan katip hakkında iddianame düzenlendi

Ankara Adliyesi'nde soruşturma dosyalarına ait emanet paraları kullandığı belirlenen zabıt katibi hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan iddianame düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, zabıt katibi O.Ç'nin babası S.Ç, Yazı İşleri Müdürü B.K'yi telefonla arayarak, "oğlunun, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda çalıştığı dönemde emanet paraları alıp, daha sonra yerine koymak üzere kullandığını" bildirdi.

Ertesi gün S.Ç. ve oğlu O.Ç. adliyeye gelerek, Yazı İşleri Müdürü B.K. ile diğer zabıt katiplerinin de bulunduğu ortamda görüştü. Baba S.Ç, "oğlunun bir süredir içine kapanık davrandığını, 4 Ocak'ta yaptığı görüşmede oğlunun emanet paraları kullandığını ve bu durumu nasıl açıklayacağını bilemediğini kendisine anlattığını" aktardı.

Görüşme sırasında O.Ç. ise babasının beyanlarını doğrulayarak, 2024 yılında Ankara'ya tayin olduktan sonra artan borçlarını kapatmak amacıyla sanal bahis oynamaya başladığını, parası olmadığı için dosyalara ait emanet paraları kullanıp daha sonra yerine koymayı planladığını ifade etti.

O.Ç, söz konusu paraları zaman zaman banka hesabına yatırdığını, zaman zaman da nakit olarak harcadığını, büyük kısmını sanal bahiste kaybettiğini ve bu nedenle yerine koyamadığını belirtti.

Şüpheli O.Ç'nin aldığı paralara ilişkin tuttuğu not kağıdının fotokopisini ibraz etmesi üzerine olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Başsavcılık, zabıt katibi O.Ç hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan iddianame hazırladı.

"ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANMASI DEĞERLENDİRİLDİ"

Şüpheli O.Ç, iddianamede yer verilen ifadesinde, suçlamayı kabul ettiğini, kamu zararını gidermek istediğini beyan etti. Babası S.Ç. de Başsavcılığa başvurarak zararın karşılanacağını bildirdi.

İddianamede, şüphelinin farklı tarihlerde çeşitli soruşturma dosyalarından toplam 501 bin 860 lira, 350 dolar ve 60 sterlini zimmetine geçirdiği aktarıldı. Şüpheli avukatına kamu zararının giderilmesi için tebligat yapıldığı kaydedilen iddianamede, bunun üzerine 29 Ocak'ta söz konusu zararın karşılandığı, paraların ilgili dosyalara yatırılarak, makbuzlarıyla birlikte Adli Emanet Bürosu'na teslim edildiği bilgisine yer verildi.

O.Ç'nin olay tarihinde Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda zabıt katibi olarak görev yaptığı hatırlatılan iddianamede, O.Ç'nin adli emanet kapsamında teslim alınan para üzerinde fiili hakimiyet ve sorumluluğunun bulunduğu, buna rağmen söz konusu paraları usule aykırı şekilde kendi uhdesine geçirdiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, şüpheli O.Ç'nin eyleminin "zincirleme şekilde zimmet" suçunu oluşturduğu, farklı tarihlerde aynı suç işleme kararıyla hareket etmesi nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği, ayrıca soruşturma aşamasında kamu zararını gidermesi nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasının hukuken değerlendirildiği kaydedildi.