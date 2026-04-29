Emeğe ve kolektif yaşama beyazperdeden bakış

Pera Film’in 2-3 Mayıs’ta ücretsiz düzenleyeceği "Baktığın Toprak" programı, izleyiciyi doğayla kurulan ilişkiyi emek, hafıza ve birlikte yaşam üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor. Film gösterimlerinin yanı sıra forumla genişleyen program, izlemeyi tartışmaya dönüştüren bir deneyim sunuyor.

Program, sinemayı yalnızca izlenen bir alan olarak değil; düşünme ve tartışma zemini olarak ele alıyor. Program kapsamında gösterilecek filmler ve gösterimlerin ardından gerçekleşecek forum, toprağı yalnızca üzerinde yaşadığımız bir zemin olarak değil; emek, hafıza ve yaşamla kurulan bir ilişki olarak ele alıyor.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek olan, güncel sanat ve sinema alanında çalışan Ben Russell ve Guillaume Cailleau imzalı “Doğrudan Eylem”, Fransa’nın ünlü ekolojik hareketi Alan Savunması’nı (ZAD) merkeze alıyor. 2024 yapımı film, kalabalık protestoların ötesine geçerek, bu mücadelenin gündelik hayat içinde nasıl sürdüğünü gösteriyor.

TOPRAK AYNI ZAMANDA BİR HAFIZA ALANI

Etna Özbek’in “Nosema” adlı belgeseli, Türkiye’deki son Asuri Keldani köylerinden Meer’de geçiyor. Boşaltılan köylerde yaşamın zorluğunu belgeleyen 2021 yapımı film, Hürmüz ve Şimuni Diril çiftinin yaşamına odaklanıyor. Şırnak’taki köyde yakılan evlerini yeniden inşa ederek doğayla iç içe kurdukları hayatı sürdürmeye çalışan çiftin hikâyesi, toprağın sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir geçmiş ve kimlik taşıyıcısı olduğunu gösteriyor.

İNSAN MERKEZLİ BAKIŞIN DIŞINA ÇIKMAK

ABD’li sanatçı ve yönetmen Deborah Stratman’ın “Son Şeyler” adlı 2023 yapımı filmi ise dünya ve toprakla ilişkiye bakarken insanlığı denklemden çıkaran bir anlatı kuruyor. Taşlar, mineraller ve evren üzerinden ilerleyen anlatı, dünyayı insanın dışında da düşünmeye çağırarak doğaya ve varoluşa daha geniş bir perspektiften bakmayı öneriyor.

İZLEMEKTEN TARTIŞMAYA UZANAN BİR PROGRAM

İzleyicileri toprağa ve dünyaya “bakma”nın, “bakım”ın farklı anlamları üzerine düşünmeye davet eden program kapsamında, gösterimlerin ardından düzenlenecek “Baktığın Toprak Forumu”nda, filmlerde ele alınan konular, Türkiye’deki ekolojik mücadele ve gıda topluluklarının çalışmalarından yola çıkarak akademisyen, sanatçı ve sinemacı Sevgi Ortaç’ın danışmanlığında şekillenen sorularla tartışılacak. Ekolojik mücadeleler, gönüllülük, dayanışma ve bakım emeği gibi başlıklar, katılımcıların da katkısıyla ele alınacak. Böylece program, izleyiciyi pasif bir konumdan çıkararak tartışmanın bir parçası haline getirecek.

Program kapsamındaki tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu, rezervasyon alınmadığı ve aksi belirtilmediği sürece film gösterimlerinin yasal düzenlemeler gereği 18 yaş ve üzeri izleyiciye açık olduğu bildirildi.

Gösterim Programı:

Doğrudan Eylem (216’): 2 Mayıs Cumartesi, 14.00

Nosema (32’): 3 Mayıs Pazar, 14.00

Son Şeyler (50’): 3 Mayıs Pazar, 14.00

Baktığın Toprak Forumu: 3 Mayıs Pazar, 15.45