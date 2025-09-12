Emeği değersizleştirdi

DİSK tarafından hazırlanan rapor 12 Eylül 1980 askeri darbesinin sadece toplumsal ve siyasal aşana değil emek alanına da büyük tahribat yarattığını gösteriyor.

Raporda öne çıkan bazı başlıklar şu şekilde oldu:

Sendikalar baskı altında: 12 Eylül ile lokavt ve grev yasakları anayasaya girdi. Sendika kurmak ve sendikal faaliyet zorlaştırıldı Sendikalaşma oranı 1980’de yaklaşık %40 iken, 2025’te %14’e düştü.

Grevler yasaklanıyor: 2,2 milyon sigortalı işçinin olduğu 1980 yılında 80 bin işçi greve çıkarken, ortalama 15 milyon sigortalı işçinin olduğu AKP döneminde ise yıllık ortalama greve çıkan işçi sayısı 4 bin civarına geriledi.

Ücretler eriyor: 1974’te kişi başına milli gelirin yüzde 80,6’sı olan asgari ücret kişi başına gelirin yüzde 43,6’sına düştü.

İşsizlik 45 yılda yapısallaştı: 12 Eylül öncesinde 1970-1980 arasında ortalama yüzde 7,7 olan işsizlik oranı AKP döneminde ortalama yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.



