‘Emeğimizin hakkı 15 bin değil’

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 15 bin öğretmen atama kararına karşı eğitimcilerin tepkisi sürüyor. 2024 KPSS Öğretmen Atama Mücadele Platformu’nca İstanbul, İzmir, Urfa ve Diyarbakır’da il milli eğitim müdürlükleri önünde bir araya gelirken Ankara’da ise Bakanlık önünde açıklama yapıldı. Açıklamada atama sayısının artırılmasını talep edildi.

Açıklamada, "Bizim Milli Eğitim Bakanlığı’ndan talebimiz, ücretli öğretmenlik uygulamasının bir an önce sona erdirilmesidir. 87 bin ücretli öğretmen sayısı kadar kadrolu öğretmen atanmalıdır. Atamalar yalnızca KPSS puan üstünlüğüne göre yapılmalıdır. Eğitim sistemimiz, geçici çözümlerle değil, kalıcı politikalarla güçlendirilmelidir" denildi.

Açıklamada, “Emeğimizin hakkı 15 bin değil. Öğretmenlik mesleğinin itibarı için adalet istiyoruz. Türkiye’ de eğitim sisteminin temel taşı olan öğretmenler, son yıllarda ciddi mağduriyetler yaşamaktadır. 2024 KPSS sonrasında açıklanan yalnızca 15 bin öğretmenlik ataması ve ücretli öğretmenlik adı altındaki güvencesiz istihdam modeli hem öğretmen adaylarına hem de eğitim sistemine büyük zararlar vermektedir. 2024 KPSS ile açıklanan öğretmen sayısı sadece 15 bin kişi. Bu oran toplamda sadece yüzde 2,5’a tekabül etmektedir. 2024 itibarıyla atanmayı bekleyen öğretmen sayısı ise yaklaşık olarak 600 bindir” ifadelerine yer verildi.