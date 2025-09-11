Emeğin gücü 14 Eylül’de şenlikle büyüyecek

Kültür Sanat Servisi

Divriği Kültür Derneği, geleneksel Pilav ve Kültür Şenliği’nin 38’incisini bu yıl “Emeğin Gücü Birlikle Büyür” temasıyla düzenliyor. Etkinlik 14 Eylül Pazar günü Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı’nda gerçekleştirilecek. Dernekten yapılan açıklamada, eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarında yaşanan krizlerden emekçilerin hak gasplarına, kadına yönelik şiddetten doğa talanına ve artan siyasi baskılara kadar pek çok soruna dikkat çekildi.

Açıklamada “Yaşadığımız süreçte omuz omuza dayanışmaya her zamankinden daha da fazla ihtiyacımız var. Hiçbir gerekçe bizleri birbirimizden ayıramaz” ifadelerine yer verildi. Şenlikte sanatçılar Mikail Aslan, Selçuk Balcı, Gökhan Kılıç, Aysu Ulupınar, Baki Can Yalçın, Ayşe Gürsoy ve DKD Kadın Korosu sahne alacak.

Programın sunuculuğu Gülay Albayrak ve Cemal Erdoğan üstlenecek. Programda ayrıca Folklor Kurumu özel gösterisi, DKD Halk Oyunları ekibi, çocuk atölyeleri, el sanatları stantları, fotoğraf ve resim sergisi, söyleşiler ve kitap stantları yer alacak. Divriği Kültür Derneği, DİSK ve köy derneklerinin katkısıyla gerçekleşecek bu buluşmaya tüm dostlarını davet ediyor.