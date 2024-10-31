Emeğin Türkiye’si bir hayal değil

Emek Servisi

CHP Gölge Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonundaki Emek Büroları, CHP Genel Merkezi’nde, sendikalar ve emek örgütleriyle buluşma düzenledi. Buluşma basına kapalı olarak başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir programın açış konuşmalarını yaptı. Ardından sendika ve emek örgütlerinin değerlendirmeleri dinlendi.

Programın basına açık bölümünde Taşcıer şunları söyledi:

“Öyle bir düzen ki işçinin emeği, ücretlinin yaşamı, emeklinin alın teri hiçe sayılıyor. Bu ağır yükü hafifletmek, emekçinin, emeklinin, ücretlilerin alın terini hak ettiği değere kavuşturmak için CHP Emek Büroları yoksulluk ve adaletsizlikle mücadelenin tam merkezindedir. İnanıyorum ki bugün temelini attığımız yeni sürecin sonunda hep birlikte Emeğin Türkiye’sini inşa edeceğiz. Emeğin Türkiye’si, bir hayal değil. Hep birlikte inşa edebileceğimiz parlak bir geleceğin temel taşıdır. Bu kavram, toplumun çimentosunu oluşturan emekçilerin hakkının teslim edildiği, adil ve eşit bir yaşamın sağlandığı bir düzeni ifade etmektedir.