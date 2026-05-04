Emeğinin karşılığını almak istedi, darbedilip bıçaklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bahçe düzenlemesi yaptığı işin ücretini talep eden 52 yaşındaki Hüseyin A., evinin önüne gelen bir grubun saldırısına uğradı. Tekme ve yumruklarla darbedilen Hüseyin A., sırtından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin A., daha önce bahçe işlerini yaptığı Yılmaz C.’den emeğinin karşılığı olan ücretini talep etti. İddiaya göre, taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından evine giden Hüseyin A.’nın yanına bir süre sonra Yılmaz C.’nin yakınları olduğu öne sürülen 4 kişi geldi.

Hüseyin A.’yı evinin önüne çağıran şüpheliler, burada tekme ve yumruklarla saldırdıkları Hüseyin A.’yı sırtından 2 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.