Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nden Samsun'da 'kayyum' protestosu: "Türkiye halkları bu zorbalığa asla boyun eğmeyecektir"

Esenyurt'tan sonra Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması Samsun'da protesto edildi.

İlkadım'da yapılan basın açıklamasını Emek ve Demokrasi Güçleri adına Ayten Kutlu yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yerel seçimlerde yenilgiye uğrayan AKP-MHP iktidarı Hakkari ve Esenyurt’tan sonra Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Urfa Halfeti Belediyesini gasp etti.

Bölgeyi ablukaya alan polis ve jandarma güçleri yüzlerce göstericiyi gözaltına alarak direnen Kürt halkına göz açtırmıyor.

Daha seçimin İlk günlerinde Van'da başlatılan kayyum operasyonu halkın kararlı direnişi karşısında ters tepti.

Ancak fırsat kollayan ranta dayalı kayyum zihniyeti tarafından, çözüm süreci olur mu olmaz mı, tartışmaları arasında Esenyurt'ta Türkiye'nin en büyük ilçe belediyesi gasbedildi.

Esenyurt'ta günlerdir devam direnişin ardından ikinci kayyum darbesi ile seçilmiş belediye meclis üyelerinin yerine memurlar atandı.

Bir kez daha ifade edelim ki bu saldırılar halk iradesine yönelik gerçekleştirilmiş açık bir darbedir. Daha önce gerçekleştirilen kayyum darbeleri halk tarafından reddedilmiş, kayyum pratiği seçimlerde büyük bir yenilgiye uğramıştır. Her seçimde yenilgiye uğrayan kayyum darbesinde ısrar etmek, siyasi tükenmişliğin göstergesidir. AKP-MHP iktidarı, seçimle kazanamadığını yargı ve kolluk marifetiyle ele geçirme alışkanlığını ve kayyum darbesini bir rejime dönüştürmüştür. Bu saldırılar aynı zamanda Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkına büyük bir saldırıdır. Halkların doğrudan katılımının olduğu yerel yönetimlerin, belediyelerin ablukaya alınması ve adeta karakola çevrilmesi, mevcut siyasi rejimin demokratik meşruiyetinin bittiğinin açık ilanıdır.

Vesayetle ve darbelerle mücadele ettiğini söyleyenlerin bizzat katıksız birer darbeciye dönüşmüş olması ibretlik bir durumdur. Bu topraklarda zorbalık ve zulümle hiçbir iktidar abat olmamıştır, olmayacaktır da. Türkiye halkları bu zorbalığa asla boyun eğmeyecektir. Son yerel seçimlerde, iktidar bu pratikleri nedeniyle büyük oy kaybetmiştir.

Kayyum darbesi 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunudur ve önü alınmazsa ne sadece Kürt illeriyle ne de şimdiye kadar gasp edilen belediyelerle sınırlı kalacaktır. Hangi partiden ve düşünceden olursa olsun, bu darbe artık bütün Türkiye halklarının seçme ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bu vesileyle bütün demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Bu gayrimeşru darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir.

Her koşulda halkların iradesini savunmak ve yerel yönetimlere sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bu yöntem ve saldırılar, her türlü çözüm arayışını ve yaklaşımını zehirlemiş, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız. Eğer iktidar iflas etmiş bu yöntemlerle başarılı olacağını düşünüyorsa çok büyük yanılacaktır. Halklarımız her koşulda iradesine sahip çıkacaktır."