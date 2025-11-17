Emek düşmanı sermaye çevre ödülüne aday oldu

İlayda SORKU

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi Çevre Ödülleri için halk oylaması başladı. Emek ve çevre düşmanı şirketlerin ödüllere aday gösterilmesi sosyal medyada tepki çekti. “Çevreci” sıfatına aday bazı firmaların geçmişte ekolojik tahribat, işçi kıyımları ve ruhsatsız işletme gibi ciddi sorunlarla anıldığı görüldü.

Zorlu Holding’e, Kazancı Holding’e bağlı Fiba’ya, Aydem Enerji’ye ve AKP’li Başakşehir Belediyesi’ne verilen adaylıklar, ekolojik yıkıma ve emek düşmanlığına rağmen bu kurumların ödüllendirilerek meşrulaştırılmak istendiğini ve emek düşmanı sermayeyi aklama pratiğine dönüştüğünü ortaya koydu.

ZORLUTEKS

“Yılın Çevreci Tekstil Firması” kategorisinde aday gösterilen Zorluteks Tekstil, Zorlu Holding bünyesinde yer alıyor. Ancak Zorlu Holding, Aydın’da jeotermal enerji (JES) projeleriyle sık sık kamuoyunun hedefinde oldu. Alamut Köyü’nde Zorlu’nun JES projesine karşı köylüler “Köyümüzü terk etmiyoruz” diyerek itiraz etti. Ayrıca yurttaşlar kentin Kuyucak ve Bozdoğan ilçelerinde de Zorlu’nun talanına karşı direndi. Proje için planlanan halkın katılım toplantısına geçit verilmedi.

FİBA YENİLENEBİLİR ENERJİ

“Yılın Yenilenebilir Enerji Markası” kategorisinde aday gösterilen firmalardan biri ise, Fiba Holding’e bağlı Fiba Yenilenebilir Enerji oldu. Fiba Holding’in Polat Madencilik ile ortak olduğu Polyak Eynez Madencilik’te bu yıl Mart’tan itibaren 1200 işçi işten çıkarıldı. Emekçilerin örgütlü olduğu Bağımsız Maden-İş Sendikası 27 Mart’ta toplu işten çıkarma bildirimi aldığını belirtti. İşçi kıyımı “küçülmeye gidilecek” denilerek açıklanırken sendika işçilerin “ücretsiz izne” zorlandığını ve objektif kriterlerin kullanılmadığını belirtmişti.

AKSA ENERJİ

Aksa Enerji ise, “Yılın Yenilenebilir Enerji Markası” kategorisinde bir diğer aday. Kazancı Holding’in iştiraki olan Aksa Enerji, geniş bir coğrafyada enerji dağıtımı yaparken aynı zamanda termik santrale sahip. Şirketin Bolu Göynük Termik Santralı için 2024’te 386 milyon TL teşvik aldığı kamuoyuna yansıdı. Öte yandan şirket, Dersim’de DİSK Enerji-Sen’e bağlı emekçilerin ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattıkları direniş ile de gündeme gelmişti.

AYDEM ENERJİ

“Çevreci” adaylardan biriyse Aydem Grup bünyesindeki Aydem Enerji oldu. Grubun bünyesindeki şirketler üzerinden elde ettiği kâr milyarları buldu. ÇATES, Aydem Yenilenebilir Enerji, Yatağan Termik Santralı, ADM ve GDZ üzerinden kazanç sağlayan şirket, daha önce de vergi ödememesiyle ve AKP döneminde aldığı ihalelerle büyümesini sürdürmesiyle gündeme geldi.

Aydem’in devasa kârı, iş cinayetleri ve güvenlik ihmallerini örtemedi. 15 Mayıs 2012’de Giresun Dereli HES inşaatında istinat duvarının çökmesi sonucu 4 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı. 2 Mayıs 2019’da Adana Aladağ’daki HES yükleme havuzunun kapağı kırıldı, 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

AKP’Lİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ

“Yılın Çevreci Yerel Yönetimi” kategorisinin adaylarından biri ise, imar ve sermaye odaklı bir ranta ve halkın yerinden edilmesine kapı aralayan AKP’li Başakşehir Belediyesi oldu. İlçede Şahintepe Mahallesi, “rezerv yapı alanı” ilan edilerek kentsel dönüşüme açıldı. Mahalle halkı, bu süreci bir rant planı olarak değerlendirdi. Bazı sakinler, hisseli tapular üzerinden belediye veya iştirak şirketi Başakkent A.Ş. ile yapılan “sözleşme” dayatmalarına karşı çıktığını ve “evinizi polis zoruyla yıkmakla” tehdit edildiklerini aktardı.